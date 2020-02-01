В Подольске на подстанции теплосети прогремела серия взрывов

Накануне в Подольске (Московская обл.) произошел взрыв на одной из подстанций теплосети, без горячего водоснабжения и тепла остались около 24 тыс. жителей. Яркую вспышку и огненное пламя было видно за несколько кварталов, передает РЕН.ТВ .

Очевидцы утверждают, что взрывов было несколько. Они вывели из строя 27 котельных.

«В том числе была остановлена центральная котельная на ул. Гайдара, 11, что привело к временной невозможности обеспечить подачу отопления и горячей воды в 125 домов разной этажности», – говорится в сообщении городской администрации.

Причиной названо «технологическое нарушение на питающем центре электросетевой компании (МОЭСК)». Через несколько часов тепло-водоснабжение было возобновлено по резервной схеме. Вечером работа всех котельных была восстановлена.

В причинах аварии на ПАО МОЭСК разберется специальная комиссия.