В Подольске на подстанции теплосети прогремела серия взрывов

Сегодня, 18:06

Александр Зуев

0

Image
В Подольске на подстанции теплосети прогремела серия взрывов

Накануне в Подольске (Московская обл.) произошел взрыв на одной из подстанций теплосети, без горячего водоснабжения и тепла остались около 24 тыс. жителей. Яркую вспышку и огненное пламя было видно за несколько кварталов, передает РЕН.ТВ

 

Очевидцы утверждают, что взрывов было несколько. Они вывели из строя 27 котельных. 

«В том числе была остановлена центральная котельная на ул. Гайдара, 11, что привело к временной невозможности обеспечить подачу отопления и горячей воды в 125 домов разной этажности», – говорится в сообщении городской администрации. 

Причиной названо «технологическое нарушение на питающем центре электросетевой компании (МОЭСК)». Через несколько часов тепло-водоснабжение было возобновлено по резервной схеме. Вечером работа всех котельных была восстановлена. 

В причинах аварии на ПАО МОЭСК разберется специальная комиссия.

Подольск подстанция взрыв

Лента

Первые кроссоверы Geely Coolray приехали в российские дилерские центры

Сегодня, 20:00

Смартфоны брендов Xiaomi и Redmi оснастили «радаром» коронавируса

Сегодня, 20:00

Петербургского депутата исключили из «Единой России» за подпольное казино в его квартире

Сегодня, 18:46

В Подольске на подстанции теплосети прогремела серия взрывов

Сегодня, 18:06

Приемная мама избила первоклассника за корявое написание буквы «ж»

Сегодня, 17:05

«137 рублей на путевку»: диктор «Вестей» на Камчатке расхохоталась, рассказывая о пособиях

Сегодня, 16:37

Александр Друзь недоволен своей пенсией

Сегодня, 16:31

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle