В Подольске на подстанции теплосети прогремела серия взрывов

Накануне в Подольске (Московская обл.) произошел взрыв на одной из подстанций теплосети, без горячего водоснабжения и тепла остались около 24 тыс. жителей. Яркую вспышку и огненное пламя было видно за несколько кварталов, передает РЕН.ТВ.
Очевидцы утверждают, что взрывов было несколько. Они вывели из строя 27 котельных.
Причиной названо «технологическое нарушение на питающем центре электросетевой компании (МОЭСК)». Через несколько часов тепло-водоснабжение было возобновлено по резервной схеме. Вечером работа всех котельных была восстановлена.
В причинах аварии на ПАО МОЭСК разберется специальная комиссия.
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