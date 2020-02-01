В Татарстане мужчина едва не умер при попытке самостоятельно сменить пол

В Татарстане мужчина едва не умер, попытавшись самостоятельно сменить пол. После проделанной операции у него открылось сильное кровотечение, пришлось вызывать медиков настоящих - чтобы спасли.

Инцидент произошел в поселке Габишево. По информации издания Inkazan, местный житель дважды попытался превратиться из мужчины в женщину. Вначале он вооружился острым предметом и откромсал себе часть мошонки.

Вскоре после такого «хирургического» вмешательства у него открылось кровотечение. Он испугался за свою жизнь и вызвал скорую помощь. Медики оказали ему помощь на месте, так как от госпитализации молодой человек отказался.

Но не отказался от своих планов. Уже на следующий день мужчина снова принялся резать плоть... Врачи примчали по вызову и на этот раз госпитализировали уже в принудительном порядке - существовала реальная угроза жизни мужчине, мечтающему сменить пол.

Полицейские осмотрели квартиру мужчины, где обнаружили хирургические инструменты, следы крови и отрезанную плоть.