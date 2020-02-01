В Томской области из монастыря в больницу доставили 3-летнюю девочку с подозрением на изнасилование

Сегодня, 14:04

Александр Зуев

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В Томской области из монастыря в больницу доставили 3-летнюю девочку с подозрением на изнасилование

Из монастыря под Томском (село Могочино) в больницу доставили девочку 3-х лет, которую, по мнению врачей, могли избить и изнасиловать. Инцидент произошел в минувшую пятницу. Семья вместе с ребенком приехала в монастырь на службу. 

По данным РЕН.ТВ, существует несколько версий произошедшего. По одной из них, малышке стало скучно на службе и она, по недосмотру родителей, покинула храм, в конечном итоге, оказавшись в монастырской конюшне. Там на нее напала кобыла, которая сначала укусила ребенка, а затем несколько раз ударила копытом. Позже лежащую девочку нашел сосед семьи, передал родителям и те отвезли ее в больницу. 

Однако медики сомневаются в правдивости этой версии, поскольку помимо синяков на теле, выбитых зубов и ушиба почки, у нее обнаружен надрыв промежности. 

О произошедшем были извещены правоохранители, которые приступили к доследсвенной проверке.

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