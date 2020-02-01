В Успенском районе муж и жена ограбили пенсионерку

Сегодня, 12:17

Анна Лисова

0

Image
В Успенском районе муж и жена ограбили пенсионерку

В Успенском районе Краснодарского края полицейским удалось раскрыть по горячим следам преступление, совершенное в отношении 81-летней женщины.
Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, пенсионерка обратилась в полицию и сообщила, что ее ограбили двое неизвестных. По ее словам, напали грабители на нее, когда она была дома. Злоумышленники похитили у нее мобильный телефон. Они также пытались сорвать с пожилой женщины золотые украшение. Но это им не удалось, и они скрылись с места преступления.
Раскрыть это преступление удалось по горячим следам. Сотрудники полиции задержали по подозрению в ограблении 48-летнюю местную жительницу и ее 56-летнего супруга.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Женщина заключена под стражу, а ее супруг пребывает под административным арестом. Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы.

Лента

Признаки аллергии на алкоголь перечислил немецкий профессор

Сегодня, 14:15

В Томской области из монастыря в больницу доставили 3-летнюю девочку с подозрением на изнасилование

Сегодня, 14:04

В Москве стая бродячих собак съела мужчину

Сегодня, 13:42

Медики рассказали, какую сладость нельзя сочетать с алкоголем

Сегодня, 13:41

Стратегические бомбардировщики Ту-160 могут вооружить «Кинжалами»

Сегодня, 12:55

Певица МакSим может навсегда покинуть сцену

Сегодня, 12:44

В Уфе врачи отказались обследовать мужчину на коронавирус и заперлись в кабинете

Сегодня, 12:41

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle