В Успенском районе муж и жена ограбили пенсионерку

В Успенском районе Краснодарского края полицейским удалось раскрыть по горячим следам преступление, совершенное в отношении 81-летней женщины.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, пенсионерка обратилась в полицию и сообщила, что ее ограбили двое неизвестных. По ее словам, напали грабители на нее, когда она была дома. Злоумышленники похитили у нее мобильный телефон. Они также пытались сорвать с пожилой женщины золотые украшение. Но это им не удалось, и они скрылись с места преступления.

Раскрыть это преступление удалось по горячим следам. Сотрудники полиции задержали по подозрению в ограблении 48-летнюю местную жительницу и ее 56-летнего супруга.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Женщина заключена под стражу, а ее супруг пребывает под административным арестом. Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы.