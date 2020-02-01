В Таиланде при столкновении скоростных катеров погибли двое детей из России

Близ острова Пхукет при столкновении прогулочных катеров погибли дети из РФ, отдыхавшие с родителями в Таиланде. ЧП произошло утром в понедельник. Тайские медики информацию подтвердили.
По данным агентства, на одном из катеров находился лишь несколько тайцев – членов экипажа, на другом – 39 россиян, из которых пострадал 21 человек (без учета погибших). Пострадавших граждан Таиланда – трое. Несколько туристов находятся в реанимации.
Согласно информации местных ресурсов, катер с гражданами РФ врезался в другое судно, когда то направлялось к пирсу за ожидавшими своей очереди туристами.
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