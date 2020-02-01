В Таиланде при столкновении скоростных катеров погибли двое детей из России

Сегодня, 10:07

Александр Зуев

0

Image
В Таиланде при столкновении скоростных катеров погибли двое детей из России

Близ острова Пхукет при столкновении прогулочных катеров погибли дети из РФ, отдыхавшие с родителями в Таиланде. ЧП произошло утром в понедельник. Тайские медики информацию подтвердили. 

«Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей 6-ти и 12 лет», – сообщили РИА Новости в российском посольстве. 

По данным агентства, на одном из катеров находился лишь несколько тайцев – членов экипажа, на другом – 39 россиян, из которых пострадал 21 человек (без учета погибших). Пострадавших граждан Таиланда – трое. Несколько туристов находятся в реанимации. 

Согласно информации местных ресурсов, катер с гражданами РФ врезался в другое судно, когда то направлялось к пирсу за ожидавшими своей очереди туристами.

Таиланд катера столкновение россияне

Лента

Признаки аллергии на алкоголь перечислил немецкий профессор

Сегодня, 14:15

В Томской области из монастыря в больницу доставили 3-летнюю девочку с подозрением на изнасилование

Сегодня, 14:04

В Москве стая бродячих собак съела мужчину

Сегодня, 13:42

Медики рассказали, какую сладость нельзя сочетать с алкоголем

Сегодня, 13:41

Стратегические бомбардировщики Ту-160 могут вооружить «Кинжалами»

Сегодня, 12:55

Певица МакSим может навсегда покинуть сцену

Сегодня, 12:44

В Уфе врачи отказались обследовать мужчину на коронавирус и заперлись в кабинете

Сегодня, 12:41

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle