В Таиланде при столкновении скоростных катеров погибли двое детей из России

Близ острова Пхукет при столкновении прогулочных катеров погибли дети из РФ, отдыхавшие с родителями в Таиланде. ЧП произошло утром в понедельник. Тайские медики информацию подтвердили.

«Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей 6-ти и 12 лет», – сообщили РИА Новости в российском посольстве.

По данным агентства, на одном из катеров находился лишь несколько тайцев – членов экипажа, на другом – 39 россиян, из которых пострадал 21 человек (без учета погибших). Пострадавших граждан Таиланда – трое. Несколько туристов находятся в реанимации.

Согласно информации местных ресурсов, катер с гражданами РФ врезался в другое судно, когда то направлялось к пирсу за ожидавшими своей очереди туристами.