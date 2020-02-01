В Кемеровской области автобус столкнулся с фурой. Двое погибших и десятки пострадавших

Сегодня, 08:45

Александр Зуев

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В Кемеровской области автобус столкнулся с фурой. Двое погибших и десятки пострадавших

Накануне вечером на автотрассе в Кемеровской области автобус с пассажирами столкнулся с фурой. Предварительные данные свидетельствуют о виновности водителя грузовика, выехавшего на «встречку». 

 

ДТП произошло близ Анжеро-Судженска. Согласно информации ресурса «Инцидент Томск», в автобусе, следовавшем из Кемерово, находился 51 человек. Погибли водитель большегруза и пожилая женщина, ехавшая в автобусе (скончалась в операционной). В общей сложности пострадали 38 человек, состояние двоих – крайне тяжелое. Потерпевшие доставлены в лечебные учреждения Анжеро-Судженска и Кемерово. 

По факту аварии прокуратура начала проверку, а СКР возбудил дело. 

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „а“ частью 2 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», – говорится в сообщении ведомства.
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