В Коми пассажирский самолет совершил жесткую посадку

Сегодня, 14:32

Александр Зуев

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В Коми пассажирский самолет совершил жесткую посадку

В Аэропорту Усинска при посадке произошла авария с пассажирским Boeing 737, прилетевшим из Москвы. Из-за проблем с шасси лайнер ударился хвостовой частью о посадочную полосу. Его понесло дальше по ВПП, а затем развернуло. Сейчас «Боинг» лежит на «брюхе» в самом конце полосы.

 

Инцидент произошел около часа дня. На борту находились (вместе с экипажем) 94 человека. О пострадавших не сообщается. По данным ресурса «Усинск. Онлайн», пассажиры без паники покинули салон по надувным трапам. Многие отправились к аэровокзалу пешком. 

Внешне самолет не имеет серьезных повреждений. При этом очевидцы сообщили, что из него начал вытекать керосин. Обстановку изучают прибывшие на ВПП экстренные службы.   

Усинск аэропорт жесткая посадка

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