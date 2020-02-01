На свалке в Тульской области обнаружен труп новорожденного

Сегодня, 15:11

Сергей Нилов

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На свалке в Тульской области обнаружен труп новорожденного

Следователи Тульской области приступили к проведению доследственной проверки по факту обнаружения тела новорожденного на одной из свалок. Об этом сообщается на сайте управления СКР по региону.

Труп младенца был найден в субботу, 8 февраля, на свалке бытовых отходов, расположенной в черте поселка Барсуки Ленинского района Тульской области.

В данный момент правоохранители выясняют обстоятельства его смерти, а также причину гибели.

Труп новорожденного отправлен на прохождение судмедэкспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следователи намерены также установить личность матери погибшего младенца, а также выяснить, как его тело оказалось в груде мусора и бытовых отходов.

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