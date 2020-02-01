В Иркутской области легковушка врезалась в фуру. Три человека погибли

ДТП со смертельным исходом произошло в воскресенье на участке автомобильной трассы «Сибирь» в Черемховском районе (Иркутская обл.). На появившихся в Сети фотографиях видно, что легковушка перед лобовым столкновением выехала на встречную полосу.

Время аварии – около 9 часов утра по местному времени. Toyota Camry врезалась в большегруз Scania. Легковой автомобиль буквально разорвало на две части. Возникшее после удара возгорание, потушено.

«В результате аварии водитель и два пассажира седана погибли», – приводит « Интерфакс » сообщение регионального УМВД.

Водитель фуры отделался легкими травмами. На месте работают правоохранители и спасатели. Обстоятельства ДТП выясняются. К настоящему времени движение на трассе восстановлено.