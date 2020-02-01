В Воронежской области второе за неделю смертельное ДТП с участием микроавтобусов и большегрузов

Сегодня, 12:55

Александр Зуев

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В Воронежской области второе за неделю смертельное ДТП с участием микроавтобусов и большегрузов

На участке автотрассы «Дон» в Воронежской области в ночь на субботу произошло лобовое столкновение микроавтобуса «Мерседес» и грузовика MAN. В результате трое погибли на месте (водитель автобуса и 2 пассажира), и шестеро пострадали, из них 5 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии. 

«ДТП с участием микроавтобуса и фуры произошло неподалеку от села Варваровки. Три человека погибли и шесть пострадали. ДТП произошло около часу ночи 8 февраля», – сообщает ТАСС со ссылкой единую диспетчерскую службу. 

На месте работают сотрудники МЧС и полиции. Согласно информации УМВД, водитель микроавтобуса по неизвестным пока причинам выехал на «встречку», где и совершил столкновение. 

Это уже второй подобный случай на данном участке трассы за неделю. Четвертого февраля столкнулись микроавтобус «Мерседес» и грузовик МАЗ. Как и в первом случае, грузовик ехал по своей полосе. Виновником аварии стал водитель автобуса. Тогда в ДТП погибли 2 человека и столько же госпитализированы.

Воронежская область ДТП микроавтобус погибшие

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В Воронежской области второе за неделю смертельное ДТП с участием микроавтобусов и большегрузов

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