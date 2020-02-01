Угрожая пистолетом, мужчина забрал из сельмага пачку пельменей и духи, которые затем выпил

В Чановском районе (Новосибирская обл.) местный житель в четверг совершил разбойное нападение на сельский магазин. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал у продавщицы пачку пельменей и пару флаконов дорогих духов. Женщина отдала 54-летнему разбойнику товар и сообщила в полицию.

Через пару часов правоохранители уже были в доме у подозреваемого. Во время обыска они нашли часть похищенного: ополовиненную пачку пельменей и один флакон с духами. Нетрезвый мужчина пояснил, что уже успел сварить себе порцию пельменей и запить ее содержимым одного из флаконов.

На вопрос об оружии, подозреваемый ответил, что в магазине использовал для устрашения игрушечный пистолет, который выкинул по пути домой.