На территории американского посольства в Нью-Дели изнасиловали 5-летнюю девочку

Индийская полиция арестовала 25-летнего местного жителя, проживавшего вместе с семьей на территории посольства США в Нью-Дели. Правоохранители обвиняют его в изнасиловании 5-летней девочки – дочки одного из сотрудников, занимающихся обслуживанием дипмиссии.
Молодой человек работал за пределами посольства и проживал на территории «дипломатического анклава» благодаря своему отцу, входящему в состав обслуживающего персонала, так же, как и отец потерпевший.
Вернувшись домой, потерпевшая обо всем рассказала матери. Та доставила ее в больницу, и врачи подтвердили изнасилование. Девочку госпитализировали, в настоящее время ее состояние оценивается как стабильное.
Как отметили в полиции, обвиняемому в связи с ужесточение закона об изнасиловании малолетних может грозить смертная казнь.
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