На территории американского посольства в Нью-Дели изнасиловали 5-летнюю девочку

Сегодня, 11:25

Александр Зуев

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На территории американского посольства в Нью-Дели изнасиловали 5-летнюю девочку

Индийская полиция арестовала 25-летнего местного жителя, проживавшего вместе с семьей на территории посольства США в Нью-Дели. Правоохранители обвиняют его в изнасиловании 5-летней девочки – дочки одного из сотрудников, занимающихся обслуживанием дипмиссии. 

Молодой человек работал за пределами посольства и проживал на территории «дипломатического анклава» благодаря своему отцу, входящему в состав обслуживающего персонала, так же, как и отец потерпевший. 

«По данным следователей, семьи обвиняемого и потерпевшей хорошо знали друг друга, ходили друг к другу в гости. Насильник заманил девочку к себе домой, когда увидел, как она играет на улице, причем ее родители в это время были в отъезде», – пишет «Би-би-си». 

Вернувшись домой, потерпевшая обо всем рассказала матери. Та доставила ее в больницу, и врачи подтвердили изнасилование. Девочку госпитализировали, в настоящее время ее состояние оценивается как стабильное. 

Как отметили в полиции, обвиняемому в связи с ужесточение закона об изнасиловании малолетних может грозить смертная казнь.

Индия посольство США изнасилование

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