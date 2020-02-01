Близ Эстонии затонуло российское рыболовное судно

Сегодня, 10:40

Александр Зуев

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Близ Эстонии затонуло российское рыболовное судно

О терпящем бедствие российском траулере погранслужбе Эстонии стало известно в ночь на пятницу. Судно потеряло управление, а его секции начали наполняться забортной водой. В это время оно находилось недалеко от полуострова Юминда. Эстонцы организовали спасательную операцию. 

«Сигнал бедствия с судна поступил в четверг в 23.40 (00.40 мск) в 15 милях к северу от полуострова Юминда. Он был передан по радио вместе с координатами. У траулера вышло из строя рулевое управление, а две секции наполнились водой. Судно легло в дрейф, через некоторое время на борту было потеряно электропитание», – приводит РИА Новости сообщение эстонского ДПП (департамента полиции и погранохраны). 

После получения сигнала была организована совместная с Финляндией поисково-спасательная операция, кроме того об аварийном траулере были оповещены находящиеся в данном районе суда. Первым к месту ЧП подошел танкер (флаг Либерии) и поднял на борт 7-х моряков, находившихся в море на спасательном плоту. Двое из них финским вертолетом были экстренно отправлены в одну из больниц Хельсинки. Пятерых забрал эстонский вертолет. Их также передали врачам для медосмотра. Все спасенные – россияне, являлись членами экипажа затонувшего судна.

Эстония российский траулер спасательная операция

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