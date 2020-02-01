В Челябинской области девочка выпала из окна квартиры опекуна

Сегодня, 17:19

Александр Зуев

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В Челябинской области девочка выпала из окна квартиры опекуна

В Копейске (Челябинская обл.) из квартиры на 10 этаже выпала 4-летняя девочка с особенностями развития, ранее воспитывавшаяся в детдоме. В конце 2019-го местная жительница оформила над ней временную опеку с намерением в дальнейшем удочерить, сообщил ресурс 31tv.ru

Накануне женщина ненадолго вышла из дома, оставив малышку одну. А когда вернулась, не смога открыть дверь – ребенок закрыл ее на внутреннюю щеколду. Женщина звала ее, просила подойти к двери, но все попытки оказались тщетными. Некоторое время она слушала, как ребенок бегал по квартире, а затем всё стихло. 

Как оказалось, девочка выпала из окна. Спасти ее не удалось. Работники прокуратуры начали проверку.   

«Для проведения проверочных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехали работники аппарата прокуратуры области. Проведение проверки поставлено прокурором области на личный контроль», – приводит издание сообщение ведомства.
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В Челябинской области девочка выпала из окна квартиры опекуна

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