Россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство двоих детей и тещи

Сегодня, 15:13

Александр Зуев

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Россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство двоих детей и тещи

Житель Кемеровской области осужден к пожизненному заключению за убийство общеопасным способом трех лиц – двух детей и 50-летнюю тещу. Ревнивый мужчина решил избавиться от семьи, считая, что у детей другой отец. 

«Установлено, что в мае 2005 года 39-летний мужчина, не желавший признавать отцовство, решил убить двоих детей в возрасте восьми месяцев и полутора лет, их 27-летнюю мать и бабушку. В ночь на 10 мая он облил дом, а также прилегающую территорию, бензином и поджег», – рассказал ресурсу «Лента.ру» представитель областного СКР. 

Молодой женщине всё же удалось выбраться из огня. Мало того, она сумела вытащить во двор и детей, и свою маму. Однако спасти их не удалось, они скончались в больнице. Первоначально мужа не подозревали в преступлении – уже некоторое время они жили отдельно и ссор между супругами не происходило. 

О том, что мужчина причастен к поджогу стало известно лишь 10 лет спустя, в 2015-м. Правоохранители арестовали подозреваемого и в процессе расследования сумели доказать его вину.  

Кемеровская область убийство пожизненное заключение

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