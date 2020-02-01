Под Миланом сошел с рельсов скоростной поезд

Сегодня, 10:35

Александр Зуев

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Под Миланом сошел с рельсов скоростной поезд

В половине шестого утра в четверг на участке железной дороги Милан – Болонья (Италия) сошел с рельсов скоростной поезд. первые два вагона перевернулись. Погиб как минимум один человек – машинист поезда. Еще один числится пока без вести пропавшем, сообщает полиция на своей странице в «Твиттере». 

По предварительным данным, 30 пассажиров получили травмы, пери этом опасения вызывает состояние только двух из них. Все пострадавшие из первого и второго вагонов. В полиции отметили, что говорить о причинах аварии еще рано. Более подробная информация будет опубликована позднее. 

Движение на данном участке приостановлено. На месте работают спасатели, правоохранители и медики. Многим пассажирам оказана помощь на месте.  

Италия поезд авария

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