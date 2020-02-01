Американка отрезала голову матери бывшего возлюбленного и бросила ее в мойку

В Канзасе (США) началось слушание дела 38-летней местной жительницы по имени Рэйчел, обезглавившей мать своего бывшего сожителя. Голову потерпевшей правоохранители обнаружили на кухне в раковине, а тело – в гараже, пишет Mail Online .

Рэйчел набросилась на 63-летнюю женщину, когда та пришла в ее дом, чтобы забрать вещи своего сына. С собой она привела малолетнего внука. По данным следствия, он не стал свидетелем ужасающей сцены – мальчик выбежал на улицу, кода мать проявила первые признаки агрессии.

Подсудимая обезглавила бабушку своего сына при помощи кухонного ножа. Голову бросила в мойку, тело оттащила в гараж, а сама спряталась в ванной. там ее и нашли полицейские.

Издание отмечает, что до убийства Рэйчел выкладывала в соцсетях различные истории про обезглавливание и серийных убийц. дело дошло до того, что в ее доме местный священник провел обряд экзорцизма. Но, как видно, это не помогло.