Американка отрезала голову матери бывшего возлюбленного и бросила ее в мойку

Сегодня, 08:59

Александр Зуев

0

Image
Американка отрезала голову матери бывшего возлюбленного и бросила ее в мойку

В Канзасе (США) началось слушание дела 38-летней местной жительницы по имени Рэйчел, обезглавившей мать своего бывшего сожителя. Голову потерпевшей правоохранители обнаружили на кухне в раковине, а тело – в гараже, пишет Mail Online

Рэйчел набросилась на 63-летнюю женщину, когда та пришла в ее дом, чтобы забрать вещи своего сына. С собой она привела малолетнего внука. По данным следствия, он не стал свидетелем ужасающей сцены – мальчик выбежал на улицу, кода мать проявила первые признаки агрессии. 

Подсудимая обезглавила бабушку своего сына при помощи кухонного ножа. Голову бросила в мойку, тело оттащила в гараж, а сама спряталась в ванной. там ее и нашли полицейские. 

Издание отмечает, что до убийства Рэйчел выкладывала в соцсетях различные истории про обезглавливание и серийных убийц. дело дошло до того, что в ее доме местный священник провел обряд экзорцизма. Но, как видно, это не помогло.

США женщина убийство обезглавливание

Лента

Трамп встретился в Белом доме с Хуаном Гуаидо

Сегодня, 10:04

Samsung Galaxy M31 получит многомодульную камеру с 64-Мп сенсором

Сегодня, 09:45

Врач рассказал, сколько раз в неделю необходимо заниматься сексом

Сегодня, 09:42

Всплеска популярности Тунберг в Швеции не последовало: новорожденных перестали назвать Гретами

Сегодня, 09:37

Американка отрезала голову матери бывшего возлюбленного и бросила ее в мойку

Сегодня, 08:59

У итальянки на дёснах и нёбе выросли волосы

Сегодня, 08:23

Число жертв после крушения «Боинга» в Турции возросло до трех

Сегодня, 07:45

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle