Число жертв после крушения «Боинга» в Турции возросло до трех

Сегодня, 07:45

Александр Зуев

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Число жертв после крушения «Боинга» в Турции возросло до трех

Турецкий канал NTV со ссылкой на Минздрав сообщил об увеличении числа погибших и пострадавших после жесткой аварийной посадки Boeing 737 в Стамбульском аэропорту. Ранее сообщалось об одном погибшем и 157-и пострадавших. 

Катастрофа произошла накануне вечером. Согласно последней информации, погибли 3 человека и  180 госпитализированы, что соответствует общему количеству находившихся на борту людей (пассажиров – 177, экипаж – 6). По данным авиакомпании Pegasus (владелец самолета), среди пассажиров находились 22 иностранца из 12 государств. Россиян (по предварительным данным) на борту не было. 

Причиной крушения называются плохие погодные условия. Очевидцы утверждают, что, выполняя посадку, лайнер на высоте около 40 метров начал резко снижаться, что больше напоминало свободное падение. После посадки самолет выкатился за пределы ВПП, развалился на 3 части и загорелся. В спасении пассажиров участвовали более 100 спасателей и пожарных. 

Правоохранители приступили к расследованию.

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