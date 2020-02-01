Жительница Ставрополя родила сына и 40 раз проткнула его ножницами

Сегодня, 13:31

Александр Зуев

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Жительница Ставрополя родила сына и 40 раз проткнула его ножницами

В воскресенье жительница города Ставрополь без посторонней помощи родила в домашних условиях ребенка, которого тут же убила, нанеся ему ножницами многочисленные проникающие ранения. Следователи возбудили дело по статье УК «убийство новорожденного». 

Женщине 35 лет, на учете в медицинском учреждении по факту беременности не состояла. 

«Днем 2 февраля подозреваемая родила дома живого мальчика, после чего нанесла ему не менее 40 ударов ножницами в голову и тело. Когда ребенок перестал подавать признаки жизни, завернула его в пакет и положила в сумку, чтобы самостоятельно захоронить», – говорится в сообщении управления СКР.

Однако осуществить задуманное ей не удалось, так как вскоре ей стало плохо. Женщина вызвала скорую помощь и в больнице была вынуждена рассказать медикам и полиции о содеянном. 

Позже место преступление осмотрела следственная группа и обнаружила сверток с телом новорожденного. По делу назначен ряд экспертиз, расследование продолжается. Максимальное наказание, которое грозит женщине, – 4 года колонии.

Ставрополь убийство новорожденного ножницы

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