Жительница Ставрополя родила сына и 40 раз проткнула его ножницами

В воскресенье жительница города Ставрополь без посторонней помощи родила в домашних условиях ребенка, которого тут же убила, нанеся ему ножницами многочисленные проникающие ранения. Следователи возбудили дело по статье УК «убийство новорожденного».
Женщине 35 лет, на учете в медицинском учреждении по факту беременности не состояла.
Однако осуществить задуманное ей не удалось, так как вскоре ей стало плохо. Женщина вызвала скорую помощь и в больнице была вынуждена рассказать медикам и полиции о содеянном.
Позже место преступление осмотрела следственная группа и обнаружила сверток с телом новорожденного. По делу назначен ряд экспертиз, расследование продолжается. Максимальное наказание, которое грозит женщине, – 4 года колонии.
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