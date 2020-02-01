В Кемеровской области в частном доме сгорели бабушка и трое детей

Сегодня, 11:48

Александр Зуев

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В Кемеровской области в частном доме сгорели бабушка и трое детей

Во вторник около 3-х ночи в управление СКР по Кемеровской области поступило сообщение об обнаружении в сгоревшем частном доме в Гурьевске четырех тел, в том числе 69-летней женщины и трех детей, самому старшему из которых было 12 лет. 

По предварительным данным сотрудников полиции, прибывших на место происшествия, хозяйка дома, 37-летняя женщина, ушла на работу в ночную смену, оставив двух своих детей с бабушкой. Позже к ним в гости пришла соседская девушка и с разрешения родителей осталась ночевать. 

Ночью соседи заметили горение и вызвали пожарных. К тому времени дом был полностью охвачен огнем. После тушения тела детей и бабушки были обнаружены в тех местах, где стояли кровати.   

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По предварительным данным, очаг пожара располагается на кухне, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки», – говорится в сообщении СКР.
Кемеровская область пожар жертвы дети

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