В Кемеровской области в частном доме сгорели бабушка и трое детей

Во вторник около 3-х ночи в управление СКР по Кемеровской области поступило сообщение об обнаружении в сгоревшем частном доме в Гурьевске четырех тел, в том числе 69-летней женщины и трех детей, самому старшему из которых было 12 лет.

По предварительным данным сотрудников полиции, прибывших на место происшествия, хозяйка дома, 37-летняя женщина, ушла на работу в ночную смену, оставив двух своих детей с бабушкой. Позже к ним в гости пришла соседская девушка и с разрешения родителей осталась ночевать.

Ночью соседи заметили горение и вызвали пожарных. К тому времени дом был полностью охвачен огнем. После тушения тела детей и бабушки были обнаружены в тех местах, где стояли кровати.