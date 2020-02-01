Мужчина зарезал сожительницу за нежелание рожать детей

В Алтайском перед судом предстанет 55-летний мужчина, обвиняемый в убийстве сожительницы, которая отказалась рожать совместного ребенка, заявив, что хочет пожить для себя. Об этом сообщила пресс-служба управления СКР по региону.

Преступление совершено в конце прошлого года в одном из населенных пунктов Крутихинского района. К настоящему времени предварительное расследование по делу завершено, материалы дела с обвинительным заключением переданы в суд.

Инцидент произошел в дневное время. Категорический отказ 34-летней сожительницы рожать детей вывел из себя нетрезвого мужчину. Он схватил нож и нанес женщине смертельное ранение. Потерпевшая скончалась до приезда медиков.

«В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.