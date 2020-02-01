В Индии арестован мужчина, разгуливавший с головой жены и певший патриотические песни

Полицейские штата Уттар-Прадеш (Индия) задержали близ деревни Кадирпур местного жителя Ахилеша, который не спеша шел по дороге в их сторону, неся в руке отрубленную голову своей жены. Завидев стражей порядка 30-летний мужчина начал петь национальный гимн, а затем переключился на патриотические песни, сообщает Daily Star .

В полиции изданию рассказали, что подозреваемый накануне поругался со своей 26-летней женой, которая после смерти в прошлом году их новорожденной дочери предпочитала жить у родителей. Мужчина привез ее к себе в дом, чтобы выяснить отношения. Однако разговор в скором времени перерос в скандал. выведенный из себя муж схватил тесак, вывел жену на улицу и отрезал ей голову.

«Затем он взял голову за волосы и направился с ней в сторону полицейского участка. Позже мы изъяли у него дома орудие преступления», – рассказали изданию в полиции.

После случившегося брат погибшей заявил, что смерть новорожденной дочери, скорее всего, тоже дело рук Ахилеша или кого-то из членов его семьи. По его словам, девочка родилась здоровой и не было никаких симптомов какой-либо болезни.

Расследование продолжается.