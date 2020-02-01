Труп юноши обнаружен в Белгороде на Поклонном кресте

Сегодня, 16:47

Александр Зуев

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Труп юноши обнаружен в Белгороде на Поклонном кресте

В понедельник утром в Белгороде на 15-метровом Поклонном кресте, являющимся памятником воинам, погибшим во время Курской битвы, обнаружено повешенным тело молодого человека, сообщает «МК в Черноземье». 

Происшествие вызвало в городе широкий резонанс, тело погибшего видели практически все водители, проезжавшие утром в час пик по одному из оживленных шоссе. 

По факту обнаружению трупа управление СКР по области начало доследственную проверку. Личность погибшего уже установлена. Им оказался студент местного колледжа, уроженец Старого Оскола. Парню было 19 лет. Точную причину смерти предстоит назвать экспертам. 

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По завершении проверки будет принято процессуальное решение.

Белгород труп Поклонный крест

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