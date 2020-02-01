В Твери на тротуар вылетели две иномарки. Шесть человек пострадали

В Твери на регулируемом перекрестке произошло столкновение двух иномарок Kia и Volkswagen. После удара автомобили вылетели на тротуар, где били 5 пешеходов. Травмы получил также один из водителей. Инцидент произошел днем в понедельник.
Под машины попали люди, стоявшие на светофоре. Согласно последней информации, состояние пострадавшего водителя крайне тяжелое. К настоящему времени все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работают правоохранители и спасатели.
Количество пострадавших может возрасти – некоторые очевидцы утверждают, что в салоне одного из автомобилей зажаты люди.
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