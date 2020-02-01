В Твери на тротуар вылетели две иномарки. Шесть человек пострадали

В Твери на регулируемом перекрестке произошло столкновение двух иномарок Kia и Volkswagen. После удара автомобили вылетели на тротуар, где били 5 пешеходов. Травмы получил также один из водителей. Инцидент произошел днем в понедельник.

«Водитель Volkswagen Polo, двигаясь со стороны площади Капошвара, на перекрестке поворачивал в сторону реки Лазури. В это время в него врезался Kia Stinger, который без изменения движения двигался прямо по проспекту Победы. После столкновения машины выехали на тротуар у Кукольного театра, где сбили пять человек», – приводит « АиФ-Тверь » сообщение УГИБДД.

Под машины попали люди, стоявшие на светофоре. Согласно последней информации, состояние пострадавшего водителя крайне тяжелое. К настоящему времени все пострадавшие доставлены в больницу. На месте работают правоохранители и спасатели.

Количество пострадавших может возрасти – некоторые очевидцы утверждают, что в салоне одного из автомобилей зажаты люди.