В Гатчине таксист изнасиловал пьяную пассажирку

47-летняя женщина стала жертвой водителя «Яндекс.Такси», который изнасиловал ее в автомобиле, пишет издание Gazeta.SPB.

Произошло это преступление 2 февраля в Гатчине Ленинградской области у дома №11 по улице Крупской.

Со слов жертвы, она вызвала такси, чтобы добраться домой. Информированный источник сообщил, что 47-летняя женщина, работающая контролером-кассиром продуктового магазина, была пьяна, когда села в автомобиль такси. Тем не менее, это не оправдывает действия 34-летнего водителя «Яндекс.Такси».

Со слов жертвы, мужчина набросился на нее в салоне автомобиля Skoda Rapid и изнасиловав, применив физическую силу.

В совершении этого преступления подозревается 34-летний гражданин Кыргызстана. Он приехал в Россию на заработки и получил регистрацию в Петербурге.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранительные органы устанавливают все подробности произошедшего.