В Петербурге мужчина насиловал жену на глазах детей

В Петербурге фигурантом уголовного дела об изнасиловании стал безработный мужчина 1977 года рождения.

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию 1 февраля в 22:50 позвонила девочка 2005 года рождения. Она сообщила, что квартире дома на Пискаревском проспекте отчим в состоянии алкогольного опьянения ругается матом и бьет маму. На тот момент дома, помимо взрослых, и позвонившей в полицию девочки находились еще дети десяти и пяти лет, пишут Невские новости.

Спустя несколько минут по вызову прибыла полиция. Правоохранители задержали нетрезвого мужчину.

3 февраля ночью жертва пьяного мужчины заявила, что он изнасиловал ее в присутствии двух несовершеннолетних детей. Стоит отметить, что задержанный и пострадавшая – муж и жена.

В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего.