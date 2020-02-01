В Петербурге мужчина насиловал жену на глазах детей

Сегодня, 13:08

Анна Лисова

0

Image
В Петербурге мужчина насиловал жену на глазах детей

В Петербурге фигурантом уголовного дела об изнасиловании стал безработный мужчина 1977 года рождения.

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию 1 февраля в 22:50 позвонила девочка 2005 года рождения. Она сообщила, что квартире дома на Пискаревском проспекте отчим в состоянии алкогольного опьянения ругается матом и бьет маму. На тот момент дома, помимо взрослых, и позвонившей в полицию девочки  находились еще дети десяти и пяти лет, пишут Невские новости.

Спустя несколько минут по вызову прибыла полиция. Правоохранители задержали нетрезвого мужчину.

3 февраля ночью жертва пьяного мужчины заявила, что он изнасиловал ее в присутствии двух несовершеннолетних детей. Стоит отметить, что задержанный и пострадавшая – муж и жена.

В настоящее время устанавливаются все подробности произошедшего.

 

Лента

В Петербурге мужчина избил и изнасиловал жену на глазах у малолетних детей

Сегодня, 13:59

В Подмосковье врачи удалили у новорожденного килограммовую опухоль

Сегодня, 13:31

Основательница «Дождя» Наталья Синдеева сообщила, что у нее рак

Сегодня, 13:11

В Петербурге мужчина насиловал жену на глазах детей

Сегодня, 13:08

Глава МИД Польши: мы выиграли исторический спор с Россией

Сегодня, 12:59

В Москве подростки угнали машину и врезались в здание ГУ МВД

Сегодня, 12:22

В Казахстане задержана группа экстремистов, готовившая теракты

Сегодня, 11:54

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle