В Казахстане задержана группа экстремистов, готовившая теракты

Сегодня, 11:54

Александр Зуев

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В Казахстане задержана группа экстремистов, готовившая теракты

Казахстанские контрразведчики задержали в двух городах республики пятерых экстремистов, входивших в единую группу, которые занимались подготовкой взрывов в общественных местах, сообщает пресс-служба комитета нацбезопасности. 

«Сотрудниками КНБ Республики Казахстан в городах Караганда и Тараз по подозрению в терроризме задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту сроком на два месяца 5 последователей деструктивного религиозного течения», – говорится в релизе

По данным силового ведомства, все арестованные, в том числе их лидер, имеют судимости за совершенные ранее тяжкие и особо тяжкие преступления. В ходе проведенных оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что группа сформирована для совершения терактов на территории Казахстана. Закладка взрывных устройств планировалась в общественных местах при массовом скоплении людей. 

В ходе обысков изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности обвиняемых. Расследование продолжается.

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