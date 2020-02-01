В Казахстане задержана группа экстремистов, готовившая теракты

Казахстанские контрразведчики задержали в двух городах республики пятерых экстремистов, входивших в единую группу, которые занимались подготовкой взрывов в общественных местах, сообщает пресс-служба комитета нацбезопасности.

«Сотрудниками КНБ Республики Казахстан в городах Караганда и Тараз по подозрению в терроризме задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту сроком на два месяца 5 последователей деструктивного религиозного течения», – говорится в релизе

По данным силового ведомства, все арестованные, в том числе их лидер, имеют судимости за совершенные ранее тяжкие и особо тяжкие преступления. В ходе проведенных оперативных мероприятий и следственных действий установлено, что группа сформирована для совершения терактов на территории Казахстана. Закладка взрывных устройств планировалась в общественных местах при массовом скоплении людей.

В ходе обысков изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности обвиняемых. Расследование продолжается.