В Удмуртии психбольной мужчина второй раз изнасиловал пожилую соседку

В Удмуртии мужчину осудили за то, что он изнасиловал пожилую соседку.

Совершено это преступление было в августе минувшего года в Сарапульском районе. Как установило следствие, подсудимый проник в дом соседки и изнасиловал ее, угрожая ножом и нанеся им несколько ударов, пишет КП.

В прокуратуре региона уточнили, что теперь преступнику придется провести за решеткой 6 лет и 3 месяца. Приговор суд смягчил, с учетом того, что мужчину признали психическим нездоровым. Поэтому ему также предстоит пройти курс принудительного лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Стоит отметить, что это уже не первое нападение этого мужчины на соседку. Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление.