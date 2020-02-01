В Удмуртии психбольной мужчина второй раз изнасиловал пожилую соседку

Сегодня, 10:19

Анна Лисова

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В Удмуртии психбольной мужчина второй раз изнасиловал пожилую соседку

В Удмуртии мужчину осудили за то, что он изнасиловал пожилую соседку.
Совершено это преступление было в августе минувшего года в Сарапульском районе. Как установило следствие, подсудимый проник в дом соседки и изнасиловал ее, угрожая ножом и нанеся им несколько ударов, пишет КП.
В прокуратуре региона уточнили, что теперь преступнику придется провести за решеткой 6 лет и 3 месяца. Приговор суд смягчил, с учетом того, что мужчину признали психическим нездоровым. Поэтому ему также предстоит пройти курс принудительного лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
Стоит отметить, что это уже не первое нападение этого мужчины на соседку. Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление.

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