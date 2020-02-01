В Мишкинском районе Башкирии в страшном ДТП погибла 57-летняя женщина

В первый день февраля в Мишкинском районе Башкирии произошло страшное ДТП. На 123-м километре автодороги Уфа - Янаул при лобовом столкновении двух автомобилей погибла 57-летняя женщина.

Как рассказали в управлении ГИБДД по Республике, авария произошла около 13 часов дня в субботу, 1 февраля. На трассе лоб в лоб столкнулись два автомобиля - ВАЗ-1118 и «Киа-Рио».

Удар был чрезвычайно сильным. 57-летняя женщина, которая управляла авто отечественной марки (она была жительницей города Дюртали), погибла на месте происшествия.

19-летний водитель иномарки, житель Бирска, получил различные травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу.

В данный момент инспекторы ГИБДД выясняют причины страшного ДТП. Существует вероятность, что причиной аварии мог стать снежный занос, отмечает «Уфа1».