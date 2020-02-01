Под Москвой в деревенской бане заживо сгорели два человека

Сегодня, 10:47

Александр Зуев

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Под Москвой в деревенской бане заживо сгорели два человека

В воскресенье около двух ночи в населенном пункте Бельское (Московская область) произошел пожар: сгорела баня в которой находились 2 человека, сообщает РИАМО со ссылкой на МЧС. Горение ликвидировано полностью к 3:00. 

К приезду первого спасательного подразделения постройка площадью около 20-ти кв. м. уже полностью была охвачена огнем. В тушении задействовано 18 человек и 6 единиц техники. 

В ходе работ по ликвидации последствий в сгоревшей бане обнаружены обгоревшие тела мужчины 32-х лет и женщины 25-ти лет. Начата проверка. Эксперты и полиция выясняют обстоятельства произошедшего.

Московская область баня пожар жертвы

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Сегодня, 10:47

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