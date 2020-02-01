В Новосибирске обрушилась крыша кафе. Есть погибшая и пострадавшие

Сегодня, 08:46

Александр Зуев

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В Новосибирске обрушилась крыша кафе. Есть погибшая и пострадавшие

В Новосибирске на бульваре Молодежи под тяжестью снега рухнула крыша кафе, в котором проходила так называемая гаражная вечеринка. В общей сложности в помещении находилось более 200 человек. В результате обрушения погибла девушка, еще 4 человека получили травмы. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии, им сделаны операции. 

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. Кровля рухнула на площади 240 кв. м. в фойе и раздевалке кафе. 

«Она была сделана из деревяшек и обшита сэндвич-панелями», – цитирует ТАСС представителя МЧС. 

В городской администрации пояснили, что здание находится на балансе научного центра РАН. Разрешения на проведение там вечеринки организаторам никто не давал. Следствию предстоит выяснить законность использования помещения в качестве кафе.

Новосибирск кафе обрушение

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