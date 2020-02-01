В Кабардино-Балкарии погиб водитель неуправляемой «Лады»

Сегодня, 15:30

Сергей Нилов

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В Кабардино-Балкарии погиб водитель неуправляемой «Лады»

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии столкнулись два автомобиля. В результате водитель одного из них погиб, еще четверо людей пострадали, пишет «Вестник Кавказа».

По информации республиканского управления ГИБДД, ДТП случилось на улице Кярова в Чегеме. 36-летний водитель автомобиля «Лада-Приора» утратил управление транспортным средством. Автомобиль выскочил на встречную полосу и протаранил автомобиль ВАЗ-211440, за рулем которой находился 22-летний житель населенного пункта Чегем-2.

В результате столкновения водитель «Приоры» погиб сразу же на месте происшествия. Четыре пассажира, которые находились в салоне его машины, пострадали. Среди них и несовершеннолетний - мальчик 13 лет. С различными травмами пострадавшие были госпитализированы.

В данный момент сотрудники дорожной полиции выясняют все подробности страшного дорожного происшествия.

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