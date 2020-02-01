В Курской области пропала 15-летняя школьница

В Курской области начались поиски пропавшей 15-летней Ангелины Стрелковой.

С 26 января 2020 года ни родные, ни друзья не знают, где она может находиться. Она вышла из дома в Железногорске и перестала выходить на связь.

К поискам жительницы Железногорска уже присоединились активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Волонтеры сообщают, что девочка нуждается в медицинской помощи.

Повсюду добровольцы размещают приметы пропавшей Ангелины Стрелковой. Ее рост составляет 163 сантиметра. Она нормального телосложения. У пропавшей светлые волосы и голубые глаза. В день исчезновения девушка была одета в черную куртку с капюшоном, темно-коричневые короткие сапоги, на голове была бледно-розовая шапка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ангелины Стрелковой, активисты просят позвонить по номерам 8 (800) 700-54-52 (волонтеры) либо сообщить информацию о ее местонахождении на номер 112.