В Башкирии неадекватный пациент избил беременную женщину-врача, жизнь ее ребенка под угрозой

Сегодня, 12:06

Сергей Нилов

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В Башкирии неадекватный пациент избил беременную женщину-врача, жизнь ее ребенка под угрозой

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на своей страничке в социальной сети рассказал о вопиющем инциденте, который произошел 31 января в одной из больниц Нефтекамска. Там неадекватный пациент избил врача - женщину, которая, к тому же, ждет ребенка.

По словам Забелина, нападение было совершено на рабочем месте доктора, на глазах у множества свидетелей. Врач вела прием пациентов, когда в кабинет вломился мужчина, схватил ее за волосы и выволок в коридор, где избил - до потери женщиной сознания, пишет АиФ.

Медик была госпитализирована. Жизнь ее будущего ребенка находится в опасности - может случиться выкидыш.

Как уточнил министр, нападавший мужчина был родственником ребенка, отказавшимися от посещения кабинета неотложной помощи.

В данный момент в обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы. Дело находится под контролем прокуратуры.

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