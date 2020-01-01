Мошенники от имени актрисы Екатерины Волковой через Instagram выманили деньги у ее подписчиков

Актриса Екатерина Волкова несколько месяцев кряду выглядела в сети едва ли не попрошайкой. На ее страничке в Instagram периодически появлялись сообщения, где она якобы просила подписчиков одолжить некоторую сумму и обещала отдать больше. Как она теперь призналась, аккаунт был взломан и попал целиком и полностью во владение аферистов.
Екатерина Волкова обращалась и к хорошим программистам, и к правоохранителям, но из этого ничего не получилось. Злоумышленник продолжает контролировать ее аккаунт.
При этом многие ее подписчики уже пострадали. Кто-то деньги одалживал, а кто-то - «покупал» разрекламированные телефоны, лишившись 16 тысяч рублей.
Актриса Екатерина Волкова, напомним, недавно на съемках другой программы призналась, что является носительницей смертельного вируса. Ним она заразилась во время второй беременности, напоминает «СтарХит».
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