Мошенники от имени актрисы Екатерины Волковой через Instagram выманили деньги у ее подписчиков

Актриса Екатерина Волкова несколько месяцев кряду выглядела в сети едва ли не попрошайкой. На ее страничке в Instagram периодически появлялись сообщения, где она якобы просила подписчиков одолжить некоторую сумму и обещала отдать больше. Как она теперь призналась, аккаунт был взломан и попал целиком и полностью во владение аферистов.

«С 29 ноября я не могла зайти к себе на страницу в Instagram и не имела возможности заблокировать ее, - рассказала Волкова на съемках передачи «Человек и закон». - Мошенник, пользуясь этим, выкладывал посты о сборе средств нуждающимся, затирал реальные телефоны, вставляя туда свои контакты. Мне кажется, это омерзительно и бесчеловечно. Только может так поступать».

Екатерина Волкова обращалась и к хорошим программистам, и к правоохранителям, но из этого ничего не получилось. Злоумышленник продолжает контролировать ее аккаунт.

При этом многие ее подписчики уже пострадали. Кто-то деньги одалживал, а кто-то - «покупал» разрекламированные телефоны, лишившись 16 тысяч рублей.

Актриса Екатерина Волкова, напомним, недавно на съемках другой программы призналась, что является носительницей смертельного вируса. Ним она заразилась во время второй беременности, напоминает «СтарХит».