Индиец взял в заложники 23 ребенка. За это жители забили его жену камнями

Житель штата Уттар-Прадеш по имени Субхаш объявил односельчанам, что хочет отпраздновать день рождения годовалой дочки и по этому поводу приглашает в гости детей. Жители привели к нему в дом 23 ребенка, самых маленьких мамы держали на руках. Но когда все гости расположились в комнате, Субхаш запер дверь, достал оружие и предупредил, что, если хоть один человек попытается выйти, он убьет всех.

Родители, оставшиеся на улице, вызвали полицию. Мужчина встретил их огнем и даже бросил гранату. Правоохранители пытались выяснить, чего добивается преступник, но тот упорно молчал, продолжая отвечать огнем на любой подозрительный шум. В какой-то момент было принято решение о штурме, и снайперу удалось ликвидировать злоумышленника. Дети не пострадали, сообщает канал NDTV .

Однако люди решили, что смерть Субхаша не искупила его вины. Они вывели на улицу жену погибшего и забросали ее камнями. Женщину успели госпитализировать, однако через день она скончалась.