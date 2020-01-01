Индиец взял в заложники 23 ребенка. За это жители забили его жену камнями

Сегодня, 14:33

Александр Зуев

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Индиец взял в заложники 23 ребенка. За это жители забили его жену камнями

Житель штата Уттар-Прадеш по имени Субхаш объявил односельчанам, что хочет отпраздновать день рождения годовалой дочки и по этому поводу приглашает в гости детей. Жители привели к нему в дом 23 ребенка, самых маленьких мамы держали на руках. Но когда все гости расположились в комнате, Субхаш запер дверь, достал оружие и предупредил, что, если хоть один человек попытается выйти, он убьет всех. 

Родители, оставшиеся на улице, вызвали полицию. Мужчина встретил их огнем и даже бросил гранату. Правоохранители пытались выяснить, чего добивается преступник, но тот упорно молчал, продолжая отвечать огнем на любой подозрительный шум. В какой-то момент было принято решение о штурме, и снайперу удалось ликвидировать злоумышленника. Дети не пострадали, сообщает канал NDTV.  

Однако люди решили, что смерть Субхаша не искупила его вины. Они вывели на улицу жену погибшего и забросали ее камнями. Женщину успели госпитализировать, однако через день она скончалась.

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