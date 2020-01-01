В Орловской области произошел взрыв в строящемся цехе. Погибли 5 человек

Сегодня, 13:40

Александр Зуев

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В Орловской области произошел взрыв в строящемся цехе. Погибли 5 человек

В Мценске (Орловская обл.) в строящемся цеху на территории предприятия по изготовлению металлоконструкций произошел взрыв газа, точнее газовоздушной смеси. Информация о происшествии поступила в управление МЧС около 10-ти утра. 

В результате взрыва произошло обрушение крыши цеха на площади около 200 кв. м, частично разрушена стена. Первоначально сообщалось о трех погибших и четверых пострадавших. Однако по мере продвижения спасательных работ цифры менялись. Согласно последней информации количество погибших достигло 5-ти. 

Пот данным РЕН.ТВ, среди погибших и пострадавших есть граждане Турции. работы по ликвидации последствий ЧС продолжаются.

Орловская область цех взрыв

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