В Нижнем Новгороде спецназ взял штурмом квартиру подозреваемого в совершении взрыва

Накануне в подвале многоэтажке по ул. Светлоярской в Н. Новгороде взорвалась грана, в результате чего получили осколочные ранения два сантехника ЖЭУ. При осмотре помещения правоохранителями был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Дом оцепили. Оперативники выяснили, что схрон может принадлежать ранее судимому мужчине, проживающему в этом доме.

Подозреваемый отказался открывать дверь и забаррикадировался в своей квартире. Он также заявил, что сдаваться не собирается. В пятницу бойцы спецназа взяли квартиру штурмом. Задержанным отказался 46-летний мужчина по имени Михаил.

Пострадавших при штурме нет, задержанный доставлен в полицию, сообщает Лента.ру .