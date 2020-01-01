В Якутии члены одной семьи замерзли насмерть при разных обстоятельствах

В Амгинском районе Республике Саха (Якутия) насмерть замерзли двое мужчин, которые приходятся друг другу родственниками.

Об этом инциденте, как пишет Sakhalife, рассказали в СУ СК РФ по Республике Саха. Тела погибших с признаками переохлаждения были найдены в разное время.

Так, 18 января 2020 года был найден мертвым на дороге, которая вела к ферме, где он работал. В ходе расследования было установлено, что в день своей смерти 55-летний мужчина, работающий скотником на ферме, после совместного распития спиртных напитков с односельчанином пригласил его поехать на отдаленный участок для совместной работы по уходу за крупным рогатым скотом. Но о том, что этот участок расположен далеко и что к нему необходимо добираться, в том числе, пешком, он сразу не уточнил.

Приятели преодолели часть дороги вечером на попутном транспорте. В дороге они распивали спиртное. Когда оставшуюся часть пути они начали идти пешком, один из мужчин, стал замерзать, поскольку он одет был в одежду, которая не предназначена для долгих пеших переходов при низких температурах. Довести его до пункта назначения спутник не смог и оставил на безлюдной дороге, отправившись самостоятельно на участок.

На ферме он не сообщил работникам о том, что произошло и не предпринял никаких мер по спасению односельчанина. Позднее следствию он сообщил, что в тот вечер температура воздуха опускалась ориентировочно ниже -40 градусов по Цельсию. Только на следующий день тело замерзшего насмерть мужчины обнаружил у дороги коневод, который разыскивал своих лошадей. Согласно данным медицинского заключения, смерть наступила в результате переохлаждения.

По данному факту следователями Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Родственники умершего пригласили приехать в деревню из Якутска его дядю. 22 января мужчина прибыл в село, но вышел из такси раньше, сообщив, где находится, сестре. После этого он на связь больше не выходил. Спустя некоторое время его тело обнаружили недалеко от дома родственников случайные прохожие. Медики установили, что он тоже умер от переохлаждения. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.