Под Петербургом полиция задержала пиромана, подозреваемого в серии поджогов

Несколько дней назад полицию поступило 4 заявления от жителей Кингисеппа, сообщивших о поджогах в товариществе «Дружба». Практически дотла сгорели 3 дачных дома, баня, хозяйственная постройка и деревянная теплица, говорится в сообщении ГУ МВД.

Полицейские создали группу патрулирования и в итоге задержали нигде не работающего 27-летнего местного жителя, собиравшегося устроить очередной пожар. По непроверенным данным, которые сейчас уточняют правоохранители, мужчина является пироманом.

Как выяснилось, со случаями поджога сталкивались и другие владельцы участков, однако из-за небольшого ущерба заявлений в полицию не писали.

Задержанный находится под стражей, следствие устанавливает мотивы преступлений, а также возможные факты хищений из домов перед совершением поджогов.