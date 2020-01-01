Под Петербургом полиция задержала пиромана, подозреваемого в серии поджогов

Сегодня, 11:30

Александр Зуев

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Под Петербургом полиция задержала пиромана, подозреваемого в серии поджогов

Несколько дней назад полицию поступило 4 заявления от жителей Кингисеппа, сообщивших о поджогах в товариществе «Дружба». Практически дотла сгорели 3 дачных дома, баня, хозяйственная постройка и деревянная теплица, говорится в сообщении ГУ МВД. 

Полицейские создали группу патрулирования и в итоге задержали нигде не работающего 27-летнего местного жителя, собиравшегося устроить очередной пожар. По непроверенным данным, которые сейчас уточняют правоохранители, мужчина является пироманом. 

Как выяснилось, со случаями поджога сталкивались и другие владельцы участков, однако из-за небольшого ущерба заявлений в полицию не писали. 

Задержанный находится под стражей, следствие устанавливает мотивы преступлений, а также возможные факты хищений из домов перед совершением поджогов.

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