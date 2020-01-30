На Урале врачи во время кесарево сечения порезали скальпелем лицо новорожденной

В родильном доме Кыштыма (Челябинская область) врачи порезали новорожденной лицо скальпелем. Случилось это во время кесарево сечения, сообщает сайт 1obl.ru.

19-летнюю роженицу привезли в роддом с начавшимися схватками. Медики осмотрели девушку и, поскольку положение плода было неправильным, решили отказаться от естественных родов в пользу кесарева сечения.

Как рассказала свекровь девушки, изначально девушке поставили эпидуральную анестезию, но из-за того, что она не подействовала, ввели анестезию в вену. Роженица уснула и не видела, как появился на свет ее ребенок - дочь.

Родственники, увидев новорожденную, были потрясены. На маленьком личике виднелся большой порез, оставленный скальпелем. Медики обработали рану зеленкой.

При этом, как уверяет женщина, в ранении малыша медики считают не себя, а маму новорожденной.

«Врачи сказали снохе: «Меньше надо было дергаться!», - цитирует издание слова свекрови.

Тем не менее, медики извинились перед семьей малышки и заверили, что шрама у младенца со временем не останется.