На Урале врачи во время кесарево сечения порезали скальпелем лицо новорожденной

В роддоме Кыштыма младенцу порезали лицо😱 ⠀ 19-летняя девушка поступила в местный роддом со схватками и твёрдым намерением рожать естественным способом, но в какой-то момент ребенок изменил своё положение, и врачам пришлось сделать кесарево. Со слов бабушки младенца, когда им показали малышку, у нее был порез на щечке, замазанный зеленкой😢 ⠀ В больнице подтвердили случай. Отметили, что роды были сложным, докторам пришлось экстренно принимать решения и удалось сохранить жизнь и здоровье мамы и малышки. Медики принесли извинения роженице и заверили, что шрама у девочки не останется😔 ⠀ Мама и кроха пока в роддоме. Желаем им здоровья!👍 #otv #otv174 #отв #отвчелябинск