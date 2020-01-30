На Урале врачи во время кесарево сечения порезали скальпелем лицо новорожденной

Сегодня, 21:08

Сергей Нилов

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На Урале врачи во время кесарево сечения порезали скальпелем лицо новорожденной

В родильном доме Кыштыма (Челябинская область) врачи порезали новорожденной лицо скальпелем. Случилось это во время кесарево сечения, сообщает сайт 1obl.ru.

19-летнюю роженицу привезли в роддом с начавшимися схватками. Медики осмотрели девушку и, поскольку положение плода было неправильным, решили отказаться от естественных родов в пользу кесарева сечения.

Как рассказала свекровь девушки, изначально девушке поставили эпидуральную анестезию, но из-за того, что она не подействовала, ввели анестезию в вену. Роженица уснула и не видела, как появился на свет ее ребенок - дочь.

Родственники, увидев новорожденную, были потрясены. На маленьком личике виднелся большой порез, оставленный скальпелем. Медики обработали рану зеленкой.

При этом, как уверяет женщина, в ранении малыша медики считают не себя, а маму новорожденной.

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В роддоме Кыштыма младенцу порезали лицо😱 ⠀ 19-летняя девушка поступила в местный роддом со схватками и твёрдым намерением рожать естественным способом, но в какой-то момент ребенок изменил своё положение, и врачам пришлось сделать кесарево. Со слов бабушки младенца, когда им показали малышку, у нее был порез на щечке, замазанный зеленкой😢 ⠀ В больнице подтвердили случай. Отметили, что роды были сложным, докторам пришлось экстренно принимать решения и удалось сохранить жизнь и здоровье мамы и малышки. Медики принесли извинения роженице и заверили, что шрама у девочки не останется😔 ⠀ Мама и кроха пока в роддоме. Желаем им здоровья!👍 #otv #otv174 #отв #отвчелябинск

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«Врачи сказали снохе: «Меньше надо было дергаться!», - цитирует издание слова свекрови.

Тем не менее, медики извинились перед семьей малышки и заверили, что шрама у младенца со временем не останется.

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На Урале врачи во время кесарево сечения порезали скальпелем лицо новорожденной

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