В Домодедово экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва

Сегодня, 15:50

Александр Зуев

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В Домодедово экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва

В настоящее время в Домодедово на стоянку буксируют лайнер Airbus A-321 с пассажирами, который произвел экстренную посадку из-за угрозы взрыва. По данным Eadaily, на месте самолет уже ожидает специальная группа силовиков. Предполагается, что угроза взрыва исходит от одной из пассажирок, которая, взяв в руки сумку, завила, что в ней взрывное устройство. 

Согласно информации, ранее пилоты сообщили о нештатной ситуации на борту и попросили экстренно предоставить полосу для посадки. Предварительно, в самолете находятся около 200 человек. 

Из-за задержки вылетов, на полосах скопилась очередь из ожидающих разрешения самолетов.

Москва Домодедово

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