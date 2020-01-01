В Домодедово экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва

В настоящее время в Домодедово на стоянку буксируют лайнер Airbus A-321 с пассажирами, который произвел экстренную посадку из-за угрозы взрыва. По данным Eadaily , на месте самолет уже ожидает специальная группа силовиков. Предполагается, что угроза взрыва исходит от одной из пассажирок, которая, взяв в руки сумку, завила, что в ней взрывное устройство.

Согласно информации, ранее пилоты сообщили о нештатной ситуации на борту и попросили экстренно предоставить полосу для посадки. Предварительно, в самолете находятся около 200 человек.

Из-за задержки вылетов, на полосах скопилась очередь из ожидающих разрешения самолетов.