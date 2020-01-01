В Хакасии осуждена супружеская пара за сожжение внука в печи

Суд в Хакасии осудил местных жителей, мужа и жену пенсионного возраста, к лишению свободы за убийство малолетнего внука, совершенное с особой жестокостью. Преступление было совершено Таштыпском районе в конце января прошлого года.
В день убийства пожилая пара присматривала за своим внуком, употребляя при этом спиртные напитки. Плачь ребенка стал раздражать женщину.
Супруги свою вину в убийстве внука так и не признали, однако суд счел достаточными представленные следствием доказательства и приговорил Миягашева А. к 15-ти годам, его жену – к 9-и годам колонии. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
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