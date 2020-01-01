В Калужской области ФСБ ликвидировала подпольную оружейную мастерскую

На территории стрелкового клуба, расположенного в городе Юхнов (Калужская обл.) сотрудниками ФСБ выявлена подпольная мастерская по переделке охотничьего оружия в боевое. Занимались этим сотрудники клуба, в том числе из числа руководителей.

«Пресечена деятельность преступной группы из числа руководителей и сотрудников ООО "Спортивно-стрелковый клуб Паритет-СВ", организовавших на базе клуба мастерскую по нелегальной переделке охотничьего и охолощенного оружия в боевое под стрельбу автоматическим огнем», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФСБ.

В ходе проведенных обысков на территории клуба и в самом тире обнаружено и изъято более 1,2 тыс. единиц стрелкового оружия российского и зарубежного производства, а также боеприпасов к ним. В числе изъятого карабины, автоматы АК различных модификаций, снайперские винтовки, пулеметы и другое оружие.

Подозреваемые задержаны, стволы направлены на экспертизу. По ее итогам будет принято процессуальное решение.