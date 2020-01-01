25-летний игрок Высшей лиги КВН, переживший инсульт, впал в кому

25-летний игрок команды Высшей лиги КВН «Армянская сборная» Овик Григорян, впал в кому. Об этом сообщают «Вести».

Овик Григорян в свои 25 лет уже успел пережить инсульт. 8 января артиста госпитализировали с кровоизлиянием, его состояние стало стремительно улучшаться, поэтому уже спустя две недели молодого человека отпустили домой.

Но 23 января состояние здоровья Овика снова ухудшилось. Он находился в компании своих друзей, когда внезапно сильно закричал и начал хвататься за голову.

КВНщика снова доставили в больницу, где он вскоре впал в кому. Медики готовятся к операции, но пока оперировать парня нельзя. Они объяснили, что хирургическое вмешательство станет возможным только после того, как аневризма станет меньше.

Родственники Овика Григоряна сейчас собирают деньги на курс лечения. Необходимо полтора миллиона рублей, две трети от суммы уже собрали.