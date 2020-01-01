В Калининграде 29-летняя девушка вышла покурить и пропала

В Калининграде волонтеры организовали поиски 29-летней Анастасии Шаблаковой. Девушка пропала три дня назад, сообщает издание «Новый Калининград» со ссылкой на информацию поисково-спасательного отряда «Запад».

Анастасия Шаблакова пропала 26 января. В тот день девушка вышла со своего дома, расположенного на Некрасова, на улицу покурить. Обратно она не вернулась - пропала. Больше никто из родных калининградку не видел.

Сейчас волонтеры разыскивают пропавшую. Всех, кто видел Анастасию с 26 января, просят звонить по телефонам: +79520598704, 02, 102, 112 (полиция), 8(4012) 508 038, 89114825088 (ПСО «Запад»).

Одета она была в черное пальто, что и на фото, а также черного цвета брюки.