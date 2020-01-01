Жительница Туапсе пропала по дороге из Петербурга, отправившись на попутке BlaBlaCar

В Краснодарском крае разыскивают 32-летнюю девушку. Ксения Литвинова, зарегистрированная в городе Белогорске Амурской области, уехала из Санкт-Петербурга в Туапсе на попутной машине, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar. Но домой так и не добралась.

В конце декабря минувшего года Ксения отправилась к своим друзьям в Северную столицу России погостить. После Нового года она обратилась к сервису BlaBlaCar, выбрала попутный автомобиль и поехала домой обратно. 2 января девушка вышла на связь с родителями. Во время телефонного разговора она рассказала, что до Краснодара ей осталось провести всего лишь несколько часов в пути. Но после того звонка родители больше не смогли связаться с дочерью.

Предположительно, Ксению Литвинову высадили в Ростове-на-Дону. Что с ней произошло дальше, неизвестно. Сейчас девушку разыскивают полицейские и волонтеры.

Как сообщает портал «Кубань24», рост пропавшей 150 см, волосы черные длиной до плеч, глаза у нее карие. На лбу имеется небольшой шрам, а на подбородке родинка.

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении Литвиновой Ксении Сергеевной, правоохранители просят сообщить в Южное СУТ СКР по телефону 89381693427, либо в поисково-спасательный отряд по телефону 89515009613, 8 9086757192 (Сочи). Особенно стражи порядка надеются на помощь владельцев придорожных кафе.

Напомним, ранее Россию уже взбудоражило жестокое преступление, которое произошло в декабре 2018 года. Тогда бизнес-леди Ирина Ахматова пропала по дороге из Москвы в Тулу. Она через BlaBlaCar подобрала попутчика, который оказался ранее судимым и лишил ее жизни. В сервисе он зарегистрировался под чужим именем и разместил чужое фото.