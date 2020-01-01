Жительница Дзержинска смыла новорожденного в унитаз, пытаясь отмыть его от крови

В Дзержинске (Нижегородская обл.) 39-летнюю местную жительницу осудили к ограничению свободы за убийство новорожденного, которого она смыла в унитаз. По словам самой осужденной, она просто хотела отмыть ребенка от крови.

Инцидент произошел в феврале прошлого года в общежитии. Женщина проснулась ночью от того, что захотела в туалет. Сидя на унитазе она поняла, что из нее «что-то выскочило», всё было в крови и она спустила воду. Потом достала ребенка, но он уже был мертв, сообщает "Криминальная хроника ".

Соседи по общежитию рассказали, что женщина не стояла на учете по поводу беременности, много пила и курила. У многих сложилось впечатление, что она не хотела этого ребенка. Кроме того, у нее ранее были выявлены психические отклонения.

В итоге суд признал женщину виновной и ограничил ее в свободе на 3 года.