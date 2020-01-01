Бомж изнасиловал 23-летнюю девушку в Уфе прямо в ее квартире

В полицию Уфы обратилась 23-летняя девушка, заявив, что ее изнасиловали в ее же квартире.

Со слов пострадавшей, накануне на нее напал 28-летний знакомый. Изнасилование, с ее слов, произошло в квартире в Кировском районе Уфы, где она проживает.

Следователи приняли заявление пострадавшей и сразу же начали расследование. По горячим следам был задержан подозреваемый. Он не стал отрицать свою вину.

Со слов задержанного, он остался без жилья и ему некуда было пойти, поэтому он отправился к своей знакомой. Оказалось, что этот мужчина уже имел проблемы с законом. В 2017 году его судили по статье о разбое. В этот же раз он стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании, пишет КП.

От своих признательных показаний мужчина не отказывается. Он активно сотрудничает со следствием. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы за совершенное преступление.