В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил своего 4-месячного сына снотворным

Сегодня, 14:08

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В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил своего 4-месячного сына снотворным

В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил своего маленького сына снотворным препаратом. Мужчина подсыпал лекарство малышу в баночку с питанием, пытаясь его успокоить. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию представителя СКР Ольгу Врадий.

Инцидент произошел еще в июле 2019 года. Следователи установили, что ребенок кричал, а мужчина не мог его успокоить. И тогда он решил подсыпать сыну в бутылочку с детской смесью снотворный препарат. Младенец вскоре после этого умер вследствие острого отравления.

Оперативники в ходе следственно-оперативных мероприятий выяснили, что мужчина не в первый раз подсыпал ребенку лекарство. Следы снотворного были обнаружены и в банках из-под детского питания.

Родственники погибшего ребенка отметили, что подозреваемый сам «сидел» на снотворных, а также подсыпал лекарства жене.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), следствие еще продолжается.

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